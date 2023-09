Ouverture de la Foire internationale de l'agriculture AgroViet 2023. Photo: qdnd.vn



Hanoï (VNA) - La 23e Foire internationale de l'agriculture - AgroViet 2023 du ministère de l'Agriculture et du Développement rural a été inaugurée jeudi matin à Hanoï le 14 septembre.

Placé sous le thème "Connecter les chaînes de valeur, développer une agriculture écologique et durable", l'événement réunit près de 200 stands exposant des produits du programme "À chaque commune, son produit" OCOP, des produits transformés typiques de grande valeur des localités, ainsi que des stands d'entreprises en provenant d'autres pays tels que la Chine, la République de Corée, l'Australie, la Russie et des membres de l'ASEAN. Elle se poursuit jusqu'au 17 septembre.

Le même jour, le Département des marchés européens et américains du ministère de l'Industrie et du Commerce a organisé à Hô Chi Minh-Ville un colloque intitulé "Introduire les produits agricoles et les aliments transformés du Vietnam dans le système de distribution à l'étranger".

Colloque intitulé "Introduire les produits agricoles et les aliments transformés du Vietnam dans le système de distribution à l'étranger" a lieu à Hô Chi Minh-Ville. Photo: congthuong.vn



Au cours de ces dernières années, le montant des exportations de produits agricoles, aquatiques et d'aliments du Vietnam a maintenu un taux de croissance à deux chiffres, atteignant 53,2 milliards de dollars en 2022. Parmi ceux-ci, plusieurs groupes de marchandises ont dépassé les 2 milliards de dollars en termes de valeur, tels que le bois, les produits aquatiques, le café, le caoutchouc, le riz, les fruits et légumes et les noix de cajou.

En 2023, malgré de nombreuses difficultés du marché, le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques devrait dépasser 50 milliards de dollars. Actuellement, le Vietnam est le plus grand fournisseur mondial de noix de cajou et de poivre, et le 3e fournisseur de riz, de café, etc.

Bien que les produits agricoles et alimentaires du Vietnam soient présents dans plus de 190 pays à travers le monde, la plupart des produits exportés sont encore sous forme de matières premières et manquent de produits à forte valeur ajoutée et de marques propres permettant d'accéder à de grandes chaînes de distribution.

Selon Le Thanh Hoa, directeur adjoint du Département de la qualité, de la transformation et du développement des marchés et directeur de l'Autorité des notifications sanitaires et phytosanitaires et point d'informations sanitaires et phytosanitaires du Vietnam (SPS Vietnam), le secteur agricole et alimentaire du Vietnam doit rapidement perfectionner son cadre réglementaire, mettre en place un système de normes et de réglementations techniques adapté à la pratique et à l'intégration.

En outre, il est nécessaire de mettre régulièrement à jour les réglementations et les informations sur le marché, ainsi que de tenir compte des tendances de consommation. Il faut également de mettre en œuvre des projets de développement des zones de production de matières premières et de rénover les activités de promotion du commerce, a-t-il ajouté. -VNA