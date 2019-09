Cérémonie d'ouverture de la Foire internationale de l’agriculture Cérémonie d'ouverture de la Foire internationale de l’agriculture AgroViet 2019. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La 19e Foire internationale de l’agriculture AgroViet s’est ouverte le 26 septembre au Centre d'exposition et des transactions économiques et commerciales, 489 rue Hoàng Quôc Viêt à Hanoï.

Ayant pour thème « Production agricole de haute technologie - Vers une agriculture durable », l’événement abrite 250 stands de près de 200 entreprises présentant des machines de transformation, des machines agricoles, des médicaments vétérinaires, des produits de protection des plantes, des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques, des variétés végétales et animaux d’élevage, etc.

Selon Dao Van Hô, directeur du Centre de Promotion du Commerce agricole (Agritrade), cette manifestation est annuellement organisée dans le but d’élargir la coopération entre entreprises et à mettre en relation les entreprises et les consommateurs, donnant aux entreprises l’occasion d’améliorer la qualité et la compétitivité de leurs produits.

AgroViet 2019 se tient jusqu’au 29 septembre. -VNA