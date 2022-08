Vientiane (VNA) - La Foire commerciale Vietnam-Laos (VIETLAO EXPO 2022) a ouvert ses portes le 25 août à Vientiane.

Organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce des deux pays, cet événement annuel vise à promouvoir l'image du pays et des entreprises des deux côtés, à stimuler les exportations et à étendre le réseau de consommation des produits vietnamiens au Laos et au nord-est de la Thaïlande.

Cette foire réunit des centaines d'entreprises qui exposent leurs produits sur 250 stands. Près de 80 entreprises vietnamiennes spécialisées dans les secteurs tels que la pharmacie et l'équipement médical, l'agro-sylviculture et l'aquaculture, les aliments transformés, l'habillement, l'artisanat, la décoration intérieure et extérieure, etc. y participent.

La foire attire de nombreux visiteurs. Photo: VNA



Le vice-ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Do Thang Hai s'est déclaré convaincu qu'avec la présence des centaines d'entreprises des deux pays, la Foire commerciale Vietnam-Laos serait couronnée de succès et contribuerait au renforcement de la compréhension et de la solidarité entre les entreprises et les peuples des deux pays.

L'événement se poursuivra jusqu'au 29 août. -VNA