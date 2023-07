Nhập mô tả cho ảnh

Vientiane (VNA) - La Foire commerciale Vietnam - Laos 2023 (VIETLAO EXPO 2023) s'est ouverte le 27 juillet au Centre international des expositions et des congrès du Laos (Lao-Itecc) à Vientiane.



Il s'agit du plus grand événement annuel de promotion du commerce, co-organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam et son homologue du Laos. L'opportunité pour les entreprises vietnamiennes et laotiennes de participer à la promotion de leurs produits, et aussi de démarrer des activités commerciales et d’affaires entre les deux pays.



Se déroulant du 27 au 31 juillet, la VIETLAO EXPO 2023 regroupe des centaines d'entreprises des deux pays qui présentent leurs produits sur 250 stands. Plus de 60 entreprises vietnamiennes exposent leurs produits sur 120 stands, spécialisées dans la pharmacie, l’agriculture - sylviculture, l'agroalimentaire, l’habillement, l’artisanat et la décoration intérieure, la plasturgie, les produits de consommation...



L’événement comprend aussi des conférences reliant le commerce en face à face et en ligne, des spectacles culturels, des échanges entre le Vietnam et le Laos.



En 2022, le commerce bilatéral entre le Vietnam et le Laos a atteint 1.632,2 millions de dollars, en hausse de 18,9% par rapport à 2021. Au premier semestre de cette année, il s’est chiffré à 835 millions de dollars, en hausse de 1,3% sur un an. -VNA