Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La fête «Hô Chi Minh-Ville – Développement et intégration 2019» a été inaugurée vendre soir 29 novembre à la rue piétonne de Nguyên Huê, dans le 1er arrondissement.

Un spectable lors de la cérémonie d'ouverture de la fête «Hô Chi Minh-Ville – Développement et intégration 2019. Photo: VNA



S’exprimant à l’ouverture de l’événement, le vice-président permanent du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Lê Thanh Liêm, a déclaré que la fête de cette année se déroulerait dans le contexte du développement fructueux de l'amitié et de la coopération internationale du Vietnam en général, de Hô Chi Minh-Ville en particulier.

Il a souligné que la communauté étrangère vivant et travaillant dans la mégapole du Sud fait partie de la ville, constitue aussi un important levier économique et culturel de la ville dans le processus de développement et d'intégration internationale.

Le consul général d’Indonésie à Hô Chi Minh-Ville, Hanif Salim, a déclaré que cet événement était une excellente occasion d'échanger des cultures, d'accroître la compréhension mutuelle et le respect et de s'unir pour changer le monde.

De nombreuses activités se déroulent à cette fête de trois jours comme expositions sur les relations extérieures de Hô Chi Minh-Ville, sur la culture de pays, sur l’environnement ; spectacles, jeux folkloriques, présentation de la gastronomie du Vietnam et des pays... -VNA