Thai Binh (VNA) - La fête du temple des rois Trân 2024 a débuté jeudi soir, le 22 février, dans la province de Thai Binh (delta du fleuve Rouge).

Lors de la célébration d'ouverture de la fête du temple des rois Trân 2024 ç Thai Binh. Photo : VNA

Cette célébration, qui se déroule du 22 au 26 février, comprend divers rituels traditionnels tels que l'ouverture du temple, l'offrande d'encens aux tombeaux des rois Trân, et la cérémonie de la procession de l'eau.

Elle propose également de nombreuses activités culturelles, telles qu'une exposition d'art photographique, des concours de décoration de cerfs-volants, des concours de feux d'artifice, des échanges avec des clubs de théâtre traditionnel, des compétitions de pêche, la Journée de la poésie vietnamienne, des spectacles de chant et de récitation, des concours de préparation de gâteaux de riz gluant, des concours de calligraphie, des compétitions de lutte, et des compétitions de jeu d'échecs, entre autres.

La fête du temple des rois Trân à Thai Binh est une manifestation culturelle et spirituelle au début du printemps, visant à rendre hommage aux rois Trân qui ont grandement contribué à la construction et à la défense de la nation.

La dynastie des Trân dirigea le Dai Viêt de 1225 à 1400. Elle est considérée comme l'une des plus brillantes de l'histoire du Vietnam. Elle repoussa trois fois les envahisseurs Mongols, la plus importante bataille étant celle de Bach Dang, remportée par le prince Trân Hung Dao en 1288.



Si la province de Nam Dinh (Nord) est la terre des ancêtres des Trân, le district de Hung Ha, province de Thai Binh, est celle où la dynastie des Trân a été fondée il y a environ 800 ans. Les rois Trân, tels Trân Thai Tông, Trân Thanh Tông et Trân Nhân Tông, ainsi que leurs reines, reposent ici dans des tombeaux nommés Tho Lang, Chiêu Lang, Du Lang, Quy Duc Lang...



En 2014, la fête du Temple des rois Trân à Thai Binh a été classée au Patrimoine culturel immatériel national et la zone des tombeaux et du temple des rois Trân, au site national spécial. -VNA