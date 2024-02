Hanoï (VNA) – La cérémonie d’ouverture de la 17e édition de la Fête du Printemps rouge (Xuân Hông), l’un des plus grands événements annuels de don de sang au Vietnam, a eu lieu le 20 février à l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine.Cet événement, organisé conjointement par l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine et l'Association des jeunes de Hanoï pour le don de sang, vise à résoudre la pénurie de sang après le Têt (Nouvel An lunaire).Cette année, ce programme a été lancé plus tôt que les années dernières. Ses premières activités ont été organisées le 18 février (soit le 9e jour du premier mois lunaire).

L’événement dure huit jours à l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine (du 18 au 25 février), au collège Trau Quy à Gia Lam (les 22 et 23 février) et au Centre commercial AEON Mall Ha Dong (le 24 février).La Fête du Printemps rouge 2024 devrait recevoir au moins 8.000 unités de sang.Véhiculant le message "Donnez du sang au début du printemps - Multipliez le bonheur", le programme espère apporter de la chance et du bonheur aux malades en particulier et à la communauté en général.La Fête du Printemps rouge est unique car les gens viennent afin d’aider les malades, sans rien demander pour eux-mêmes, selon le professeur agrégé et docteur Nguyen Ha Thanh, directeur de l'Institut national d' hématologie et de transfusion sanguine.De 2008 à 2023, avec 16 éditions, la Fête du Printemps rouge a attiré des centaines de milliers de donneurs de sang. Hanoï, elle seule, a reçu plus de 110.000 unités de sang.Actuellement, la Fête du Printemps rouge est présente dans toutes les provinces et grandes villes du pays. Elle est choisie comme premier programme de don de sang de l’année. -VNA