Hanoï (VNA) - La course de Ghe Ngo (pirogue khmère) du delta du Mékong 2022 pour célébrer la fête d'Ok Om Bok s’est ouverte le 6 novembre dans la ville de Tra Vinh, province homonyme (delta du Mékong).

Photo : VNA

La fête d'Ok Om Bok et la course de Ghe Ngo sont des manifestations culturelles des Khmers, au service du tourisme orienté vers la coopération régionale, et liées à la réalisation des objectifs de préservation et de valorisation des valeurs des Khmers du delta du Mékong.



La course de Ghe Ngo est composée de 8 équipes avec la participation de 800 sportifs venus de 7 districts et ville de la province.



A cette occasion, d’autres activités seront tenues du 2 au 8 novembre.

La Fête d'Ok Om Bok a été reconnue en 2014 comme héritage culturel immatériel national. C'est un culte de la lune et une prière pour de bonnes récoltes qui interviennent à partir du 15e jour du 10e mois lunaire.

Elle fait partie des trois fêtes annuelles des Khmers du Nam bô avec Sene Dolta (fête à la mémoire des ancêtres célébrée à la fin du 8e mois lunaire), et Chol Chnam Thmây (Nouvel an Khmer, vers la mi-avril du calendrier solaire).



A cette occasion, un bon nombre de Khmers et de touristes ont pu apprécier de superbes numéros artistiques et se mêler à diverses activités divertissantes. -VNA