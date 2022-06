Visiteurs à l'exposition. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Après une interruption de deux ans en raison de la pandémie de COVID-19, la 6e édition de l'exposition nationale de timbres de poste Vietstampex a officiellement ouvert ses portes au Palais culturel de l'Amitié Viêt-Xô (vietnamo-soviétique) à Hanoï.

Cérémonie d'ouverture de l'exposition. Photo: VNA

Des collections de divers genres et thèmes, rassemblées par des auteurs de tous âges et sélectionnées par des associations de timbres dans les villes et provinces du pays, sont présentées dans cette exposition, qui est co-organisée par le ministère de l'Information et de la Communication, la Compagnie générale de la poste du Vietnam (Vietnam Post) et le Viet Stamp Club.

Photo: VNA

Cet événement culturel offre aux collectionneurs de timbres l'occasion d'échanger, d'apprendre et de partager des informations sur la création de collections de timbres, ainsi qu'aux visiteurs de mieux comprendre l'art de la philatélie.

Clôture le 26 juin 2022. -VNA