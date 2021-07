Hanoi, 12 juillet (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a présidé la 58e session du Comité permanent de l'Assemblée nationale qui s’est ouverte lundi après-midi, 12 juillet, à Hanoï.

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê lors de la 58e session du Comité permanent de l'Assemblée nationale. Photo : VNA

Lors de cette session qui durera deux jours, le Conseil national électoral confirmera le statut des députés de la 15e législature. Le Comité permanent se prononcera sur la composition du gouvernement pour le mandat 2021-2026 et sur les préparatifs de la première session de l’Assemblée nationale, 15e législature.

A l’ordre du jour également: le plan de développement socio-économique pour la période 2021-2025, le plan financier pour la période 2021-2025, le plan d'emprunt et de remboursement de la dette publique pour la période 2021-2025, le plan d'investissement public à moyen terme entre 2021 et 2025, le budget réservé au programme national cible sur l’instauration de la nouvelle ruralité et au programme national cible sur la réduction durable de la pauvreté et la sécurité sociale pour les 5 ans à venir.

Ensuite, sous la direction du vice-président de l'Assemblée nationale Nguyen Duc Hai, la Comité permanent de l'Assemblée nationale donnera des opinions sur les plans quinquennaux de développement socio-économique, de finance, d'emprunt et de remboursement de la dette publique, d'investissement public à moyen terme pour la période 2021-2025. - VNA