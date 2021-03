Hanoi, 15 mars (VNA) - Le Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN) se réunit lundi, 15 mars, à Hanoi, pour discuter des préparatifs de la dernière session de la 14e législature, prévue à la fin du mois, et examiner les candidatures aux plus hautes fonctions de l’État qui seront soumises à cette session.

La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, lors de la 54e session. Photo : VNA

La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a prononcé le discours d'ouverture de la session.

Lors de la 54e session du comité permanent de l’AN, les députés s’exprimeront également sur le bilan du comité permanent et de l’Assemblée nationale durant sa 14e législature, sur le règlement des requêtes adressées par la population lors de la dernière session de l’Assemblée nationale.

Ils donneront enfin leurs avis sur le rapport complémentaire relatif au bilan socioéconomique et budgétaire de l’État en 2020. - VNA