La présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan préside l'ouverture de la 45e réunion du Comité permanent. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La 45e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN) débute vendredi matin, 8 mai, à Hanoï, sous l’égide de la présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan.

La 45e réunion du Comité permanent de l’AN aura lieu dans trois jours, les 8, 15 et 16 mai.

Lors de la réunion, le Comité permanent s’exprimera sur plusieurs projets de loi, dont la Loi sur l’amendement et le complément de certains articles de la Loi sur l’organisation de l’AN pour la 2e fois, trois projets de résolution de l’AN sur la reconnaissance et l'exécution des décisions de l'agence de règlement des différends conformément à l'Accord de la protection des investissements Union européenne - Vietnam (EVIPA), les mécanismes et politiques spécifiques pour Hanoï et le projet sur l'organisation expérimentale du modèle de gouvernance urbaine dans la ville centrale de Da Nang.

Les législateurs donneront également leurs avis sur le rapport sur l'évaluation supplémentaire de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l'État en 2019; la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l'État au cours des premiers mois de 2020; ainsi que sur le rapport sur l’arrêté de compte de 2018.

Ils examineront un rapport du Comité permanent sur la supervision du traitement des recommandations des électeurs envoyées à la 8e session de l’AN, et le rapport de synthèse des avis, recommandations des électeurs et habitants adressés à la 9e session de l’AN.

Le Comité permanent commentera également le Programme cible national de développement socio-économique dans les régions peuplées de minorités ethniques et les régions montagneuses au cours de la période 2021-2030; les préparatifs de la 9e session de l’AN et le changement de modes d'investissement dans certaines sections du projet de l'autoroute Nord-Sud de l’Est pour la période 2017-2020.

En outre, le Comité permanent examinera le travail du personnel. -VNA