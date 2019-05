La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan (debout), lors de l'ouverture de la réunion. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La 34e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale a commencé le 8 mai à Hanoï.



Dans son discours d’ouverture, la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a précisé qu’il s’agissait de la dernière réunion du Comité permanent avant la 7e session de la 14e législature de l’organe législatif vietnamien.



Lors de cette réunion qui se poursuit jusqu’au 10 mai, le Comité permanent va discuter de l’amendement de la loi sur l’investissement public et du Code de Travail. Il va également donner des avis sur l’adhésion du Vietnam à la Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective de l'Organisation internationale du Travail (OIT).



Les participants vont en outre discuter d'un rapport du gouvernement concernant le développement socio-économique et le budget public en 2018. Ils vont évaluer la mise en oeuvre du plan de développement socio-économique et le budget étatique lors des premiers mois de 2019.



Les débats seront en outre consacrés à l'investissement public à moyen terme pour la période 2016-2020, ainsi qu'à plusieurs autres questions dont la création d'unités administratives à Dong Nai et les préparatifs de la 7e session de l'Assemblée nationale.