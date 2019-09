Cérémonie d'ouverture de l'exposition. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’exposition internationale Vietbuild Hanoi 2019 a officiellement ouvert ses portes mercredi et se poursuit jusqu’au 8 septembre au Centre national d’exposition et de construction à Hanoï.

Il s’agit de la 2e édition de l’exposition de cette année, suite à la première organisée en mars.

La manifestation réunit plus de 450 entreprises venues de 18 pays et territoires que sont le Vietnam, les États-Unis, la Suisse, l’Italie, l’Allemagne, l’Australie, les Pays-Bas, la Turquie, l’Espagne, la République tchèque, la Russie, la France, l’Inde, la République de Corée, le Japon, la Malaisie, l’Indonésie et la Chine.

Un stand de la compagnie vietnamienne Hoa Phat. Photo: VNA

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-ministre de la Construction, Nguyen Van Sinh, a souligné que l’exposition était l’un des événements importants du secteur de la construction, contribuant à la mise en œuvre des directives et politiques nationales en matière de construction, d’immobilier et de promotion du commerce.

C'était également une occasion pour les entreprises vietnamiennes de promouvoir les échanges, la coopération et le transfert de technologie, a ajouté le vice-ministre.

En outre, des colloques thématiques et des programmes d'échanges entre entreprises sont aussi prévus dans le cadre de l’exposition. -VNA