La 14e réunion du Groupe consultatif de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN à Kien Giang. Photo : VNA

Le vice-président permanent de l'AN du Vietnam, Tran Thanh Man. Photo : VNA

Kien Giang (VNA) - La 14e réunion du Groupe consultatif de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA Caucus 14), placée sous le thème "Promouvoir l'innovation, le transfert, l'application et le développement des sciences et des technologies pour la croissance et le développement durable", a débuté le 10 juillet dans la ville de Phu Quoc, province de Kien Giang (Sud).Présidé et organisé par l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, cet événement regroupe environ 90 délégués venus des parlements membres de l'AIPA, du secrétariat de l'AIPA et d'organisations internationales.Dans son discours d'ouverture, le vice-président permanent de l'AN du Vietnam, Tran Thanh Man, a apprécié le choix du thème de la réunion, qui illustre la responsabilité et le dynamisme de l'AIPA face aux défis de la région dans un nouveau contexte, conformément aux tendances générales du monde et aux conditions actuelles de chaque pays.Tran Thanh Man a rappelé que lors de la 43e Assemblée générale de l'AIPA, de nombreuses résolutions importantes avec des solutions pratiques pour contribuer à la réalisation des objectifs communs de l'ASEAN ont été adoptées. Ainsi, lors de l’AIPA Caucus 14, les participants brosseront un tableau rétrospectif de la mise en œuvre des résolutions susmentionnées pour vérifier qu’elles sont bien appliquées dans la vie.Il a demandé aux parlementaires membres de l'AIPA d'échanger et de partager leurs expériences dans les activités concernant les questions d'intérêt commun de l'AIPA/ASEAN et les contenus liés au thème de la réunion pour contribuer au rapport de la conférence à soumettre à l'Assemblée générale de l'AIPA-44.Après la séance d'ouverture, la réunion a tenu sa première session avec les contenus suivants : Nomination du vice-président de la 14e réunion du Groupe consultatif de l'AIPA (Brunei Darussalam) ; nomination du secrétaire de cette réunion (secrétaire général de l'AIPA); adoption de l'ordre du jour et du programme d'action ; présentation des rapports nationaux sur la mise en œuvre des résolutions adoptées lors de la 43e Assemblée générale de l'AIPA; rapport du Secrétariat de l'AIPA et lancement du nouveau site Web de l'AIPA.L'AIPA Caucus 14 s'achèvera demain 11 juillet.- VNA