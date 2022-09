Binh Duong (VNA) – Horasis India Meeting 2022 a débuté lundi 26 septembre dans la province méridionale de Binh Duong.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a affirmé qu’avec 15 accords de libre-échange avec environ 60 partenaires, le Vietnam continuait d'être une destination idéale pour les investisseurs étrangers.

Le gouvernement vietnamien réaffirme son point de vue selon lequel le secteur économique à capitaux étrangers est une composante importante de l'économie nationale, a-t-il souligné.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam s’est déclaré convaincu que ce forum créerait des opportunités aux parties de partager des visions, de rechercher des opportunités et de renforcer la coopération, en promouvant l'esprit de "compagnon pour surmonter les défis, saisir de nouvelles opportunités et se développer intégralement".

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam lors de l'événement. Photo: VNA



Le ministre d'État aux Affaires extérieures et à l'Éducation, Rajkumar Ranjan Singh, a insisté sur le bon développement de la coopération entre l’Inde et le Vietnam au cours de ces 50 dernières années.

L'Inde est très ouverte en matière d'investissement et de coopération avec le Vietnam, la province de Binh Duong en particulier, a-t-il dit.

Appréciant les réalisations socio-économiques de la province de Binh Duong au cours de ces dernières années, le ministre d'État indien a estimé que Binh Duong était une très bonne destination pour les entreprises indiennes.

Horasis India Meeting 2022 comprend six séances plénières et vingt-six séances de dialogue et débats, avec la participation d’environ 700 invités, dont des responsables d’entreprises vietnamiennes, indiennes et d’autres pays.

Les participants discutent de questions d’intérêt commun telles que les enjeux de développement économique dans le contexte de transformation numérique... Sont également prévus des débats sur l'intelligence artificielle, la fabrication, l'énergie intelligente... -VNA