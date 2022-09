Procession de palanquins pour accueillir les dieux tutélaires. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - La fête de la maison commune de Trà Cô est un festival annuel à grande échelle organisé dans la ville de Mong Cai, province de Quang Ninh (Nord). Elle propose des rituels et d’autres activités pour rendre hommage à ceux qui ont construit et défendu le village.



La maison commune de Trà Cô rend hommage aux six fondateurs du village éponyme, qui ont récupéré et cultivé la péninsule de Trà Binh. Ils ont été promus au rang de génies tutélaires du village qui protègent les pêcheurs des tempêtes et autres dangers.



Sa fête annuelle a lieu du 30e jour du 5e mois lunaire au 3e jour du 6e mois lunaire pour commémorer les ancêtres et rendre hommage à leur mérite dans la construction du village et sa défense contre les envahisseurs étrangers. Elle attire toujours la participation de nombreux habitants locaux et de visiteurs.



"La fête de la maison commune de Trà Cô garantit des conditions météorologiques favorables, des récoltes exceptionnelles et des voyages en mer sûrs et enseigne aux jeunes leurs traditions et leur culture. J’espère que le festival sera largement présenté aux habitants de la province de Quang Ninh et d’autres localités", a informé Trân Ngoc Hai, chef adjoint du comité d’organisation de la fête de Trà Cô 2022.



Accueillir les dieux tutélaires de la mer



Le festival commence par une procession de palanquins pour accueillir les dieux tutélaires de la mer. Les palanquins sont transportés par de jeunes hommes le long de plusieurs rues et le long de la plage de Trà Cô avant de retourner à la maison commune.



Le long des deux côtés des rues où passe la procession, les familles déposent des plateaux d’offrandes constitués de fruits et de produits de la mer pour exprimer leur respect et leur gratitude au ciel, à la terre, aux divinités et aux ancêtres pour les avoir bénis l’année dernière avec santé, prospérité, et des voyages sûrs pour attraper beaucoup de poissons et de crevettes.



Lai Thi Quy, 71 ans, touriste de Hai Phong (Nord), a assisté pour la première fois à cette fête. "C’est une maison commune sacrée. C’est la première fois que j’y viens et je reviendrai. J’espère que mes enfants y viendront aussi pour découvrir la tradition et la culture de la zone maritime", a-t-elle partagé.



Patrimoine immatériel national



L’événement le plus attendu se déroule le deuxième jour de la fête, il s’agit de la compétition des "Sieurs Éléphants". Mais attention ! Ce ne sont pas de vrais éléphants mais douze cochons, traités comme des animaux sacrés pendant un an par douze villageois élus pour leur comportement exemplaire. Ces hommes doivent avoir une bonne expérience des affaires et de la production, un mode de vie sain, une famille heureuse et aucun décès récent en son sein.



Les "Sieurs Éléphants" ont droit à un régime alimentaire spécial. Leur nourriture doit être de qualité, fraîche, mais aussi très saine. Avant d’être emmenés devant les dieux tutélaires, ces "Sieurs Éléphants" sont lavés et placés dans des cages repeintes en rouge. Le comité d’organisation juge les trois meilleurs "Sieurs Éléphants" selon des critères de poids, de taille et d’apparence.



Nguyên Manh Quân a remporté le premier prix du concours de cette année. "C’est la fierté et la joie de ma famille. Un homme ne peut élever qu’un seul "Sieur Éléphant". Je suis très fier d’avoir remporté le premier prix. Ma famille et moi espérons que la tradition sera transmise à la génération prochaine", a-t-il confié.

Après la compétition, le plus apprécié "Sieur Éléphant" est préparé en offrande aux divinités. Certains de ses cheveux sont placés sur un autel sous un banian près de la maison commune. Les autres "Sieurs Éléphants" redeviennent des porcs normaux.



Après les cérémonies rituelles, place aux jeux. Des compétitions de course sur échasses, de tir à la corde ou de cuisine, entre autres, sont organisées. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a reconnu la fête de la maison commune de Trà Cô comme patrimoine immatériel national en 2019.



Une maison commune sacrée

La maison commune de Trà Cô, qui se trouve dans la ville de Mong Cai, à la frontière sino-vietnamienne, et attire depuis longtemps de nombreux voyageurs. Elle est célèbre pour son architecture traditionnelle et son charme resté intact. Sa construction a débuté en 1461 sous la dynastie des Lê postérieurs (1428-1788).



Orienté vers la Mer Orientale, l’édifice possède une architecture subtile et se distingue par des toitures à quatre pans aux coins incurvés, ornés d’une tête de dragon à chaque extrémité. On y trouve aussi des reliques inestimables vieilles de plusieurs siècles, notamment une douzaine d’ordres royaux des rois de la dynastie des Nguyên (1802-1945) en l’honneur des génies tutélaires du village.



Le temps passe et l’histoire laisse des marques. La maison commune de Trà Cô, elle, demeure une borne frontalière culturelle justifiant la souveraineté vietnamienne. - CVN/VNA