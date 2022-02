Au port de Hai Phong. Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères et la Standard Chartered Bank ont tenu conjointement dans l'après-midi du 18 février à Hanoï une table ronde sur les perspectives économiques en 2022 et la finance verte.



L’événement a eu lieu en présentiel et par visioconférence, avec la participation de plus de 120 représentants d’organes de l’Assemblée nationale, du gouvernement, de nombreuses localités, d’instituts d’études, d’entreprises, ainsi que ceux d’ambassades et organisations internationales...



Plusieurs spécialistes et gestionnaires se sont déclarés optimistes concernant les perspectives économiques du Vietnam en 2022 et les possibilités d'accéder à la finance verte et de la mobiliser.



Le vice-ministre des Affaires étrangères To Anh Dung a affirmé que le Vietnam entrait dans une phase de développement très importante avec l'espoir que la reprise et le développement en 2022 et 2023 donneraient un fort élan pour toute la période 2021 - 2025.



Sur la base des évaluations de la Standard Chartered Bank et plusieurs autres organisations internationales, To Anh Dung a indiqué qu'il y avait une base pour être optimiste quant aux perspectives économiques du Vietnam en 2022 et les années suivantes.



Plus précisément, le Vietnam s'est fondamentalement adapté en sécurité à l'épidémie, avec un taux de couverture vaccinale très élevé, parmi les six premiers pays du monde, a-t-il souligné, ajoutant que l'économie avait montré de forts signes d'amélioration.



En outre, le Vietnam rattrape rapidement de nouvelles tendances telles que la transformation verte, la transformation numérique. Par ailleurs, avec plusieurs partenaires stratégiques et intégraux, 16 accords de libre-échange avec plus de 60 partenaires, le Vietnam a la possibilité de promouvoir les coopérations, d'attirer des ressources extérieures, afin de favoriser la reprise et le développement, a déclaré To Anh Dung.



Toutefois, les défis sont nombreux dont l’inflation, le changement climatique, les épidémies, a-t-il évalué, avant de souligner que le gouvernement mettait en œuvre de manière drastique et rapide le Programme de reprise et de développement socio-économiques, et ce à une échelle jamais réalisée.



Le Programme comprend non seulement des solutions de relance économique à court terme, mais aussi de nombreuses solutions à long terme pour créer des moteurs de croissance durables, en particulier la croissance verte. La promotion de la coopération internationale afin d'obtenir le soutien des partenaires pour les mesures de relance socio-économique et la promotion de la croissance verte revêt une grande importance pour le Vietnam, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères.



Lors de la réunion, l’économiste Tim Leelahaphan de la Standard Chartered Bank a estimé que l'économie vietnamienne se redresserait fortement en 2022, avec un taux de croissance qui devrait atteindre 6,7 % en 2022 et 7 % en 2023. Selon lui, les perspectives à moyen terme du Vietnam restent positives et les investissements au Vietnam devraient se redresser cette année.



De son côté, Michele Wee, directrice générale de Standard Chartered Bank Vietnam, a annoncé que dans une récente enquête menée par Standard Chartered, les clients avaient déclaré que le Vietnam avait un grand potentiel de croissance et d'attraction d'investissements.



Le Vietnam joue un rôle de plus en plus important dans le commerce international et les chaînes d'approvisionnement mondiales, a-t-elle affirmé. -VNA