Dans un supermarché à Singapour. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Environ 73% des consommateurs à Singapour, pays avec une population de près de 100 millions d’habitants, effectuent des achats en ligne et ont déjà mené des transactions frontalières.

Par conséquent, ce marché offre des opportunités en termes d’e-commerce aux entreprises vietnamiennes, notamment au milieu du COVID-19.

Selon le Service du Commerce du Vietnam à Singapour, 21 des 25 plus grands prestataires de services logistiques au monde ont leur siège à Singapour, qui est également une plaque tournante du trafic aérien international et une porte d'entrée très importante vers l'Asie, notamment l'Asie du Sud-Est. Le réseau portuaire de Singapour est actuellement connecté à 600 ports dans 123 pays, via 200 routes maritimes.

En exportant des marchandises vers Singapour, les entreprises vietnamiennes ont accès aux consommateurs locaux mais, plus largement, aux partenaires internationaux présents dans ce pays.

Actuellement, à Singapour, il existe de nombreuses plateformes de commerce électronique telles que Shopee, Lazada, Amazon.sg, Qoo10, Ezbuy, Ebay… La plupart des consommateurs singapouriens surfent sur ces plateformes pour trouver des produits qui répondent à leurs besoins. Le coût à payer pour les échanges via ces plateformes est de 7,5% de la valeur de la transaction, hors frais de port.

Les experts conseillent aux entreprises vietnamiennes de créer des sociétés à Singapour, de trouver des importateurs, utiliser des services d'intermédiaires ou ouvrir des «stands» sur les plateformes d’e-commerce pour exporter leurs marchandises vers ce pays.

Actuellement, la plupart des produits vietnamiens présentés sur des plateformes d'e-commerce à Singapour sont aliments et boissons. Plusieurs produits phares du Vietnam comme meubles, vêtements, jouets, biens de consommation ..., sont rarement vendus sur ces sites.

Le Service du Commerce du Vietnam à Singapour encourage les entreprises vietnamiennes à saisir rapidement la tendance de l’e-commerce pour se rapprocher des importateurs internationaux. En particulier, le marché singapourien est très favorable aux petites et moyennes entreprises, souligne-t-il. -VNA