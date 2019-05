Le Forum commercial Vietnam – Europe de l’Est organisé le 8 mai à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Un forum commercial Vietnam – Europe de l’Est a été organisé le 8 mai à Ho Chi Minh-Ville pour discuter des mesures visant à promouvoir les échanges commerciaux bilatéraux.

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et les pays en Europe de l’Est, qui n’ont atteint que 10,1 milliards de dollars en 2018, représentant 2,65% des exportations vietnamiennes, restent en deçà des potentialités, a déclaré le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Hoang Quoc Vuong.

Il s'est déclaré optimiste quant aux perspectives commerciales des deux parties qui avaient créé des mécanismes et cadres juridiques solides et favorables à la coopération bilatérale, dont 14 comités intergouvernementaux, la consultation sur la coopération économique Vietnam-Pologne, l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et L'Union économique eurasiatique (UEEA).

Selon lui, dans les temps à venir, grâce aux accords commerciaux, les produits aquatiques, les fruits et légumes frais et transformés, l'électronique, le textile-habillement, lé chaussures en cuir…, auront un accès plus facile aux marchés en Europe de l’Est.

La participation aux accords de libre-échange demande aux entreprises vietnamiennes d’améliorer continuellement la qualité de leurs produits, de diversifier leurs débouchés et leurs produits pour exportation, a-t-il indiqué.-VNA