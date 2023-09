Forum commercial Vietnam-États-Unis. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Des groupes industriels et énergétiques américaines sont de plus en plus nombreux à venir au Vietnam pour la recherche de partenaires de coopération, ce qui constitue une excellente opportunité pour les entreprises vietnamiennes de devenir un maillon de la chaîne d'approvisionnement de ceux-ci.



C'est l'estimation donnée par des experts du Forum commercial Vietnam-États-Unis intitulé "Renforcer les liens avec les groupes industriels et énergétiques américaines", organisé le 13 septembre à Ho Chi Minh-Ville par le ministère de l'Industrie et du Commerce, en coordination avec le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.



Selon Do Thang Hai, vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, durant les 30 ans de normalisation des relations entre les États-Unis et le Vietnam, la coopération bilatérale a atteint de nombreux progrès forts et substantiels dans de nombreux domaines. Dans le domaine économique, les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu des développements importants.

Cependant, les exportations du Vietnam vers les États-Unis ont diminué au cours des premiers mois de l'année. Cependant, les produits traditionnels et fortement exportés du Vietnam tels que les textiles, les meubles, les chaussures, l'électronique... continueront de se redresser avec un taux de croissance positive dans l’avenir.