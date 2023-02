Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Les produits transformés et manufacturés du Vietnam ont désormais d’importantes opportunités d'être exportés vers les Émirats arabes unis (EAU), qui ont une forte demande d'importation.Dubaï, la première ville des EAU est en train d’accélérer l'urbanisation et le développement de ses infrastructures, ce qui entraîne une augmentation de la demande d'électricité et d'énergie dans ses secteurs industriels et commerciaux. Le développement du réseau électrique intelligent et la modernisation des lignes de transmission stimuleront également le marché des câbles électriques aux EAU.Ainsi, les câbles électriques sont un produit à fort potentiel pour les entreprises vietnamiennes désirant investir et exporter vers les EAU, a estimé Truong Xuan Trung, un responsable du bureau commercial du Vietnam aux EAU.A côté des câbles électriques, dans le groupe des produits transformés et manufacturés, le Vietnam peut également stimuler l'expédition de sacs à main, de valises et de portefeuilles, a-t-il ajouté.En 2022, le Vietnam a exporté pour 185 millions de dollars de chaussures vers les Émirats arabes unis, 132 millions de dollars de textiles, de bois et produits en bois avec un chiffre d'affaires à l'exportation de 27 millions de dollars.En 2022, les exportations de chaussures, de textile-habillement, de bois et produits du bois vers les EAU ont rapporté respectivement 185, 132 et 27 millions de dollars.Certains produits agricoles et de la pêche du Vietnam détiennent une grande part de marché aux EAU et peuvent être exportés davantage vers ce marché.Selon les statistiques, en 2022, les exportations de produits aquatiques vers les EAU ont augmenté de plus de 18% sur un an. Le Vietnam y est actuellement le plus grand exportateur de filets de poisson tra surgelés, avec une part de marché de plus de 50%. Des fruits tels que le fruit du dragon, la pastèque et le citron vert sans pépins du Vietnam dominent également ce marché.Cependant, les EAU sont un marché avec une concurrence féroce en termes de prix et de qualité, a noté Truong Xuan Trung, ajoutant que ce pays musulman exige que les importations d'aliments et de boissons aient des certificats halal, et impose également des tarifs d'importation élevés, jusqu'à 50% pour les boissons sucrées.Malgré ces défis, le représentant du bureau commercial du Vietnam aux EAU a affirmé que les EAU sont suffisamment attrayants pour que les entreprises vietnamiennes puissent en tirer parti, car il s'agit d'un marché très ouvert, a peu de barrières tarifaires et qui sert de point de transit pour pénétrer le Moyen-Orient, l'Afrique et des pays au Sud de l'Europe.Enfin, les EAU font partie du Conseil de coopération du Golfe (CCG), dont les membres partagent un système de droit douanier commun. Ainsi, lorsque des marchandises vietnamiennes sont exportées vers ce marché, elles peuvent entrer dans d'autres membres du CCG sans subir plus de taxes.-VNA