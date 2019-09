Rencontre entre entreprises vietnamiennes et philippines, le 6 septembre à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Une rencontre entre entreprises vietnamiennes et philippines a eu lieu vendredi matin à Hanoï afin de favoriser les exportations vietnamiennes vers les Philippines.

L’événement a réuni plus de 200 organes, organisations et entreprises des deux pays, dont des représentants de 52 sociétés philippines spécialisées dans les domaines de la décoration intérieure, de la construction, de l’automobile, de l’électronique, de l’immobilier…

Patrick Cua, président de l'Association de jeunes philippins d'origine chinoise, a indiqué que les entreprises philippines participantes effectuaient du 5 au 8 septembre une visite au Vietnam dans le but d’augmenter les échanges commerciaux bilatéraux de machines et équipements électriques.

Ces dernières années, le commerce bilatéral entre le Vietnam et les Philippines a fortement augmenté. En 2018, il s’est chiffré à plus de 4,7 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 18%. Les Philippines sont actuellement le 5e partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN et l'un de ses marchés potentiels, a indiqué Le Hoang Tai, directeur adjoint de l’Agence de promotion du commerce du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce.

L’an dernier, le Vietnam a exporté pour 2,2 milliards de dollars de marchandises vers les Philippines. Lors des sept premiers mois de cette année, les échanges commerciaux bilatéraux ont été estimés à plus de 3,2 milliards de dollars, soit une hausse de 26% en variation annuelle, dont environ 2,3 milliards d’exportations vietnamiennes (+24,23%).

De nombreux produits vietnamiens ont progressivement affirmé leur position sur le marché philippin de près de 110 millions de personnes, tels que le café, les produits aquatiques, le textile-habillement, les matériaux de construction, les machines et équipements… Cependant, les potentiels restent énormes, notamment pour des équipements électriques, des fils et câbles électriques. -VNA