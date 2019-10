Séance de travail entre les dirigeants du groupe japonais Kyoei et du groupe vietnamien Hoa Phat. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une haute délégation du groupe japonais Kyoei, dirigée par son président du conseil d’administration Hideichiro Takashima et son directeur général Hirotomi Yasuyuki, a travaillé avec les dirigeants du groupe Hoa Phat, à l'occasion de leur visite de travail au Vietnam.

Les deux parties ont exprimé leur volonté de coopérer à long terme en matière de fourniture de billettes et de ferrailles d’acier lors d’une séance de travail le 8 octobre. Cette séance de travail a ouvert de nombreuses opportunités de coopération favorables pour les deux grandes entreprises sidérurgiques du Vietnam et du Japon.

Hideichiro Takashima a affirmé que la compagnie Kyoei Steel Vietnam (KSVC) implantée à Ninh Binh achète 5.000 tonnes de billettes d'acier du groupe Hoa Phat par mois et souhaite augmenter ce nombre à plusieurs reprises.



Kyoei est l'une des premières entreprises japonaises à investir au Vietnam. Il y a 25 ans, en janvier 1994, il a crée la Sarl Vina Kyoei Steel dans la province méridionale de Ba Ria-Vung Tau. Avec deux producteurs d'acier, Vina Kyoei au sud et KSVC au nord, Kyoei espère trouver un fournisseur stable de billettes d’acier pour les usines de Kyoei au Vietnam.



Tran Dinh Long, président du groupe Hoa Phat, a présenté aux dirigeants du groupe Kyoei, l’une des plus grandes compagnies sidérurgiques du Japon, les capacités de production des usines du groupe. Chaque mois, Hoa Phat peut fournir 50.000 tonnes de billettes de qualité à des prix compétitifs pour les usines de Kyoei, a-t-il affirmé.

Le président du groupe Hoa Phat a également souligné que la politique constante de son groupe consistait à coopérer et à développer à long terme avec des partenaires, en citant l’exemple de la coopération entre Hoa Phat et le partenaire japonais Mikasa au cours de 30 ans.

En outre, Hoa Phat veut également coopérer avec Kyoei dans la fourniture de ferraille, a-t-il ajouté.



Enfin, les deux parties ont convenu qu'après cette visite, elles créeraient un groupe de travail chargé de la mise en œuvre des contenus de coopération entre les deux groupes. -VNA