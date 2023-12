Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Phan Van Mai à la réunion. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La mise en œuvre de la Résolution n° 98/2023/QH15 de l'Assemblée nationale sur le déploiement à titre expérimental de plusieurs mécanismes et politiques spécifiques pour développer Ho Chi Minh-Ville offre de nombreuses opportunités aux investisseurs singapouriens dans les domaines des infrastructures, des nouveaux matériaux et des services financiers.

Ces informations ont été discutées lors d'une réunion entre les responsables de Ho Chi Minh-Ville et des entreprises singapouriennes, organisée le 19 décembre par le Centre de promotion du commerce et de l'investissement de Ho Chi Minh-Ville (ITPC) et le consulat général de Singapour à Ho Chi Minh-Ville.

Phan Van Mai, président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, a souligné le développement continu des relations entre le Vietnam et Singapour dans divers domaines. Avec un commerce bilatéral de plus de 9,1 milliards de dollars en 2022, Singapour est devenu le 5ème partenaire commercial et le plus grand investisseur étranger du Vietnam au sein de l'ASEAN, ainsi que le premier investisseur étranger à Ho Chi Minh-Ville.

Ces derniers temps, Ho Chi Minh-Ville a mis en œuvre de nombreuses mesures visant à promouvoir sa réforme administrative et à créer des conditions favorables aux entreprises étrangères et aux investisseurs souhaitant coopérer avec la ville.

Kho Ngee Seng Roy, consul général de Singapour à Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que les entreprises singapouriennes considèrent le Vietnam, en particulier Ho Chi Minh-Ville, comme une destination d'investissement attrayante et un de leur premier choix.

Selon lui, le milieu économique souhaite que Ho Chi Minh-Ville partage des informations et mette à jour ses besoins et ses priorités en matière d'attraction des investissements, en particulier dans le contexte de mise en œuvre de la Résolution n° 98/2023/QH15 de l'Assemblée nationale.

Mme Le Thi Huynh Mai, directrice du Département municipal du Plan et de l'investissement, a déclaré que la mégapole du Sud vise à devenir un centre industriel de haute technologie, à construire un centre financier régional et un pôle numérique et informatique.

En mettant en œuvre la Résolution n° 98/2023/QH15, Ho Chi Minh-Ville souhaite mobiliser d'importantes ressources financières pour développer ses infrastructures, notamment sociales, technologiques et de transport. Cela offre une excellente opportunité aux investisseurs étrangers, en particulier de Singapour, d'investir et de proposer des solutions de gestion de projet et d'exploitation pour renforcer la coopération de développement avec les partenaires dans la ville.

Ho Chi Minh-Ville s'engage à accompagner en permanence les entreprises, en s'efforçant de surmonter leurs difficultés afin de répondre au mieux à leurs exigences en matière d'infrastructures et d'environnement commercial équitable et transparent. La ville soutient, accompagne et crée toujours les conditions les plus favorables pour les investisseurs étrangers, a déclaré Phan Van Mai. -VNA