Hanoi (VNA) – Le powerlifteur Lê Van Công se sent confiant avant les Jeux d’Asie du Sud-Est pour handicapés (ASEAN Para Games) prévus fin juillet en Indonésie, après avoir remporté l’argent au Championnat d’Asie-Pacifique (Open d’Asie) à Pyeongtaek, en République de Corée.

Le powerlifteur Lê Van Công au Championnat d’Asie-Pacifique (Open d’Asie) à Pyeongtaek, en République de Corée. Photo : CTV/CVN

Le Vietnam avait envoyé ses cinq powerlifteurs les plus forts à l’Open d’Asie de para powerlifting, qui s’est déroulé du 15 au 20 juin. Ils ont affronté 231 compétiteurs venus de 33 pays et territoires et ont remporté au total trois médailles d’argent et une de bronze.



Cette compétition était divisée en dix catégories de poids entre les épreuves masculines et féminines.



Il s’agissait du premier des quatre Championnats régionaux de la saison de para powerlifting 2022, s’en suivront les championnats ouverts des Amériques, d’Afrique et d’Europe.



Antidouleurs de rigueur



Lê Van Công, détenteur d’une médaille d’argent aux Jeux olympiques (JO) de Tokyo en juillet 2021, a terminé deuxième dans la catégorie masculine des moins de 49 kg. Il a levé 173 kg après trois tentatives, malgré une blessure à l’épaule. Il a égalé le poids qu’il avait soulevé pour l’argent à Tokyo.



"Ma blessure n’est pas encore guérie, bien que je sois sous traitement depuis des mois. Cela m’a empêché de soulever des poids plus lourds. Si mon épaule était rétablie, je sais que j’aurais pu gagner l’or", a-t-il partagé.



"J'ai dû vaporiser des analgésiques avant d'entrer dans la compétition. Et ce résultat me convient", a-t-il expliqué.

Le powerlifteur Lê Van Công aux JO de Tokyo 2020. Photo : VNA

Il y a cinq ans, Van Công a établi un record du monde de 183,5 kg lors du Championnat du monde organisé au Mexique. Lors de la dernière édition de cet événement à Tsibili, il a également décroché une médaille d’argent.



Le Jordanien Omar Sami Hamadeh Qarada, champion olympique et champion du monde en titre, a remporté l’or avec 175 kg, tandis que l’Indien Parmjeet Kumar s’est classé troisième avec 163 kg.



Après l’Open d’Asie, Van Công et ses coéquipiers participeront aux ASEAN Para Games prévus du 30 juillet au 6 août à Surakarta, en Indonésie. L’événement multisport bisannuel mettra en vedette les 11 pays d’Asie du Sud-Est.



"Tout va bien maintenant. Je ferais mieux aux ASEAN Para Games et aux JO de Paris (en 2024). Je vais certainement reprendre ma première place", a déclaré Van Công.



Objectif de conserver son titre



Van Công est actuellement le meilleur powerlifter handisport du Vietnam. Il est même le détenteur du record du monde et du record paralympique avec des levées respectives de 183,5 kg et 183 kg. Il défendra son titre lors du prochain meeting de Surakarta, qu’il a dominé durant cinq éditions consécutives.



"De retour au Vietnam, je m'entraînerai normalement pour me préparer aux ASEAN Para Games. Dans ma catégorie, il y a des compétiteurs du Laos et du Timor Leste. Mais ils ne sont pas des rivaux menaçants pour moi, a estimé Van Công. Je suis très confiant de rester sur la plus haute marche du podium. Je vais remporter mon sixième titre consécutif".