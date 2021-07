La ministre-conseillère Nguyen Phuong Tra, cheffe adjointe de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies. Photo: VNA

New York (VNA) – Le Vietnam soutient les efforts diplomatiques visant à promouvoir le retour à la mise en œuvre du Plan d’action global commun (JCPOA) de 2015 et de la Résolution 2231 du Conseil de sécurité.

C'est ce qu'a déclaré la ministre-conseillère Nguyen Phuong Tra, cheffe adjointe de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU tenue le 30 juin examinant la mise en œuvre de la Résolution 2231 du Conseil de sécurité et le JCPOA.

Le Vietnam soutient constamment pour le désarmement et la non-prolifération des armes de destruction massive, y compris les armes nucléaires, a-t-elle affirmé.

Elle a souligné que le Vietnam appelle les parties prenantes à s'abstenir de toute action qui sape la confiance et augmente les tensions ainsi qu’à promouvoir le dialogue et les négociations pour résoudre les différends.

La diplomate vietnamienne a apprécié les efforts visant à créer un environnement de dialogue et de coopération dans et hors du Conseil de sécurité pour la paix, la stabilité et le développement au Moyen-Orient. -VNA