New York (VNA) – L’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a partagé le 16 février des expériences vietnamiennes en matière de résilience au changement climatique et de transition énergétique verte.Lors d’un dialogue de haut niveau sur les priorités de développement dans la région Asie-Pacifique en 2023, organisé par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l'ambassadeur Dang Hoang Giang a fait part de sa préoccupation concernant la lenteur du rythme de travail dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable dans la région Asie-Pacifique en raison des impacts de la crise multidimensionnelle.Une nouvelle approche est nécessaire, a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité de s’orienter vers des mesures réalisables dans un proche avenir.

Photo: VNA

Un engagement fort en faveur de la réponse climatique doit provenir d'une vision à long terme et à travers une approche de bonne gouvernance centralisée sur les gens, a ajouté le représentant vietnamien.Il a également souligné la nécessité de renforcer la coopération internationale pour mobiliser des financements et transférer des technologies, renforcer les capacités, atténuer les impacts du changement climatique et assurer l'équité et la justice. -VNA