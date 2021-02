Genève (VNA) - L’ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et d’autres organisations internationales à Genève, en Suisse a participé au 2e examen de la politique et des pratiques commerciales du Myanmar pour la période 2015-2020 qui s'est tenue du 15 au 17 février au siège de l’OMC à Genève, sous forme de visioconférence et directement.



L’ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, de l'Organisation mondiale du commerce ( OMC ) et d’autres organisations internationales à Genève, en Suisse. Photo: VNA

Dans son discours, l’ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai a déclaré que le Vietnam appréciait hautement les réalisations impressionnantes du Myanmar en matière de réforme structurelle et de développement économique ces dernières années.

En tant que voisin et l'un des 10 plus grands partenaires en termes de commerce et d'investissement, le Vietnam souhaite continuer à renforcer les relations économiques, commerciales et d'investissement avec le Myanmar dans les temps à venir, a-t-elle précisé.

La diplomate vietnamienne a affirmé que les bonnes relations bilatérales entre le Vietnam et le Myanmar ont été continuellement renforcées et développées pour être rehaussées au niveau du partenaire intégral.

Le Vietnam estime le Myanmar pour avoir activement participé au processus d'intégration régionale, y compris l'achèvement, de concert avec les pays de l'ASEAN, la République de Corée, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Chine des négociation pour la signature du Partenariat régional économique global (RCEP), l’accord de libre-échange le plus important du monde - une étape importante de la coopération commerciale régionale, a-t-elle souligné, souhaitant que le Myanmar réussisse dans cet examen de sa politique commerciale.

Lors de la réunion, le représentant de l'ASEAN a fait un discours conjoint de l'ASEAN saluant les engagements en faveur de l'intégration commerciale mondiale et régionale ainsi que les développements et les réformes importants du Myanmar en matière de commerce et d'investissement.

Le Myanmar et les pays membres de l'ASEAN ont coopéré en vue d’une intégration économique régionale plus large, a-t-il indiqué, appréciant vivement le soutien du Myanmar à un mécanisme de commerce et d'investissement libre, ouvert et transparent et à l’intégration régionale et mondiale grâce à sa participation aux accords commerciaux régionaux pour parvenir à la croissance et à la prospérité.

Au cours de cette réunion, les membres de l'OMC ont la chance d'acquérir une compréhension plus approfondie et plus complète du développement, des changements et des défis du Myanmar en matière de commerce, d'investissement et des politiques connexes de 2014 à novembre 2020. - VNA