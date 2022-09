Conférence de presse sur le lancement du programme «Octobre, mois de la consommation numérique». Photo: Dô Thoa

Hanoï (VNA) - En réponse à la Journée nationale de la transformation numérique (10 octobre), le ministère de l’Information et de la Communication a lancé jeudi 29 septembre le programme «Octobre, mois de la consommation numérique».

L’objectif est de permettre à la population de profiter pleinement des intérêts de la transformation numérique et aux entreprises d’accéder à une clientèle plus vaste, comme l’a déclaré Nguyên Huy Dung, vice-ministre de l’Information et de la Communication.

«Nous souhaitons aider la population à développer cinq savoir-faire numériques: l’utilisation des services publics en ligne, l’achat en ligne, le paiement en ligne, la protection de soi en ligne et une meilleure utilisation d’Internet. Le fait est que chaque habitant passe en moyenne 5 à 6 heures par jour sur Internet, essentiellement pour lire des informations et pour se divertir. Nous espérons encourager tout un chacun à recourir davantage aux consultations et aux traitements médicaux en ligne, à lire davantage de livres et à utiliser d’autres produits numériques que ceux qui portent seulement sur l’information et le divertissement», a-t-il précisé.

La Journée nationale de la transition numérique, qui sera organisée pour la première fois le 10 octobre prochain, aura pour thème «La transformation numérique aide à régler des problèmes sociaux, pour une vie meilleure pour la population». - VOV/VNA

