Hanoi (VNA) - Le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Lê Công Thanh, a exhorté le secteur hydrométéorologique à accélérer la transformation numérique intégrale et la recherche et l'application de nouvelles technologies pour améliorer la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, les activités de recherche et de sauvetage, et minimiser les dommages causés par les catastrophes dûes à l'hydrométéorologie.

Il est nécessaire d'accélérer la modernisation des systèmes d'information spécialisés et la collecte d'informations à partir des satellites pour répondre aux exigences des prévisions météorologiques, a indiqué Lê Công Thanh.

Des recherches plus approfondies, plus scientifiques et plus complètes sur les zones à risque naturel doivent être menées, a-t-il déclaré, ajoutant que les activités de communication doivent être renforcées pour sensibiliser le public à la prévention et au contrôle des catastrophes naturelles, en particulier dans les zones vulnérables.

De son côté, le directeur général adjoint de l'Administration météorologique et hydrologique du Vietnam, Hoang Duc Cuong, a déclaré que les informations et les données hydrométéorologiques sont extrêmement importantes pour le développement socio-économique durable car elles ont un impact sur 11 des 17 objectifs de développement durable et jouent un rôle décisif dans la prévention des conséquences des catastrophes naturelles.

Les agences et unités opérant dans les prévisions météorologiques et hydrologiques à tous les niveaux fournissent chaque année près de 60.000 prévisions et avertissements, servant efficacement les activités de prévention et de contrôle des catastrophes naturelles, de recherche et de sauvetage, a-t-il précisé.

Le secteur hydrométéorologique du Vietnam travaille dur sur le développement de solutions pour améliorer sa capacité à prévoir les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes, les risques et les impacts des catastrophes naturelles.

Il a développé de nouveaux modèles et méthodes de surveillance, de prévision et d'alerte, tout en coopérant activement avec des universités et des instituts de recherche pour appliquer les réalisations scientifiques et technologiques et accélérer la transformation numérique sur le terrain.

Une attention a également été portée à l'amélioration de la qualité des ressources humaines pour répondre aux besoins de développement du secteur à l'avenir. -VNA