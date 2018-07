Traitement de pangasius frais. Photo: tuoitre

Hanoi (VNA) - Le 1er juillet, la Chine a décidé de réduire de 2 à 10 points de pourcentage ses droits de douane sur 221 catégories de produits aquatiques importés des pays membres de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC).



Selon cette décision, les taxes d’importation sur les pangasius frais, surgelés sont ramenées à 7% contre 12% auparavant, et celles sur les filets de pangasius, à 7% contre 10% auparavant.



C’est ce qu’a annoncé le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural.



La demande des consommateurs chinois en produits aquatiques, notamment pangasius, thon, crevettes et poissons séchés, ne cesse d’augmenter. Cette politique chinoise de réduction des taxes douanières permettra aux entreprises vietnamiennes de pangasius comme d’autres produits aquatiques d'accroître leurs exportations vers la Chine.



Toujours selon cet organe, ce premier semestre, les exportations vietnamiennes de produits aquatiques se sont établies à près de 4 milliards de dollars (+10% en variation annuelle), dont 20% vers la Chine. -CPV/VNA