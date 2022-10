Hanoi, 27 octobre (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a signé le 26 octobre pour promulgation le décret n°87/2022/ND-CP réglementant les fonctions, les missions, les attributions et la structure organisationnelle de l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Siège de l’Agence vietnamienne d’information, sise au 5e rue Ly Thuong Kiêt, à Hanoi. Photo: VNA

En vertu du décret, la VNA est une agence gouvernementale qui remplit la fonction d’agence de presse nationale, de principale agence de communication multimédias dans la publication et la diffusion de nouvelles et de documents officiels du Parti et de l’État ; fournit des informations pour les besoins de la direction du Parti et de la gestion de l’État ; recueille et diffuse des informations pour répondre aux demandes des médias grand public, du public et d’autres entités au pays et à l’étranger.L’Agence vietnamienne d’information est son nom de transaction international, qui est abrégé en TTXVN en vietnamien et VNA en anglais. Elle est soumise à la gestion étatique de ses activités de presse et de publication par le ministère de l’Information et de la Communication.Elle exerce ses missions et ses attributions définies dans le décret n°10/2016/ND-CP du gouvernement réglementant les agences gouvernementales et le décret n° 47/2019/ND-CP du gouvernement modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°10/2016/ND-CP.L’Agence vietnamienne d’information a les missions et les attributions suivantes : élaborer et soumettre au gouvernement, au Premier ministre ses stratégies, ses programmes, ses plans à long terme, à moyen terme, annuels ainsi que d’autres projets importants et organiser la mise en œuvre de ces stratégies, programmes, plans et projets après leur approbation.Elle est chargée de publier, de diffuser les documents et informations officiels du Parti et de l’État, de recueillir, d’éditer des nouvelles et des documents de référence sous les formes multimédias, multiplateformes pour répondre rapidement aux demandes de la direction du Parti et de la gestion de l’État.L’Agence vietnamienne d’information a pour mission d’annoncer les points de vue officiels de l’État sur l’actualité, de rectifier les informations inappropriées aux intérêts nationaux, de corriger les informations erronées et, le cas échéant, de rejeter les informations intentionnellement déformées.Elle est chargée de recueillir, d’éditer, de publier, d’imprimer et de diffuser des produits de presse, d’information multimédia) pour répondre aux demandes des médias grand public, du public et d’autres entités au pays et à l’étranger.L’Agence vietnamienne d’information doit remplir la fonction de principal organe d’information extérieure, recueillir, éditer et disséminer les nouvelles sur le Vietnam dans les langues différentes à destination des organes et organisations nationaux, des agences de presse et organes de presse étrangers, aux étrangers et aux Vietnamiens à l’étranger.Elle est également chargée d’archiver les informations, de constituer une banque de données d’information et de gérer les archives photographiques nationales pour servir son travail d’information intérieure et extérieure et répondre aux demandes des organes du Parti, de l’État, des organisations et des particuliers au pays et à l’étranger.