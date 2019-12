Un colloque sur le thème "Développement des produits à base de caoutchouc et de plastiques, nouvelles exigences des industries au Vietnam", le 11 décembre à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Un colloque sur le thème "Développement des produits à base de caoutchouc et de plastiques, nouvelles exigences des industries au Vietnam" a eu lieu mercredi 11 décembre dans la mégapole du Sud.



Un colloque sur le thème "Développement des produits à base de caoutchouc et de plastiques, nouvelles exigences des industries au Vietnam", organisé par la SARL de publicités et d’expositions Minh Vi (VEAS), a regroupé nombre de représentants de l’Association du caoutchouc du Vietnam (VRA), de l’Association des fabricants des plastiques caoutchouteuses de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que des experts et professionnels du secteur.



Grand exportateur de pneus de voiture



Le docteur Trân Thi Thuy Hoa, expert en caoutchouc, a fait le point sur la situation de plantations d’hévéas, de production de latex, de produits dérivés ainsi que des exportations et importations dans le monde.



À l’heure actuelle, la superficie d’hévéas du Vietnam est estimée à 967.000 ha, concentrés au Sud-Ouest et dans les régions montagneuses. Cette superficie est en forte baisse par rapport aux plus de 997.000 ha de 2015, en raison de la chute du cours du caoutchouc ces dernières années.



Concernant les exportations, en 2014, le Vietnam a exporté environ un million de tonnes de latex naturel et ce chiffre est passé à plus de 1,5 million de tonnes en 2018.



En 2018, le Vietnam a exporté pour 2,9 milliards d'USD de caoutchouc, notamment produits à base de caoutchouc dont pneus de voiture, représentant 70-80% du total, soit une hausse de 23,5% en glissement annuel.



"Les importateurs les plus importants de pneus de voiture du Vietnam comprennent les États-Unis, la Malaisie, le Brésil et le Japon. Pourtant, le Vietnam importe un grand nombre de pneus de camion, notamment de Thaïlande ou de Chine", a informé le docteur Trân Thi Thuy Hoa.



Sur les dix premiers mois de 2019, le Vietnam a exporté 1,3 million de tonnes de latex, pour un chiffre d’affaires de 1,76 milliard d'USD. Le marché chinois représente plus de 65% des importations de produits à base de caoutchouc synthétique en dehors du latex naturel et des pneus, selon Nguyên Ngoc Thuy, chef adjointe du Bureau de l’Association du caoutchouc du Vietnam (VRA).



Focus sur les caoutchoucs accessoires



"Les produits à base de caoutchouc et de plastique sont non seulement utilisés tel quel mais servent également en tant qu’accessoires pour diverses industries", a déclaré Nguyên Ba Vinh, directeur de VAES, organisateur des expositions présentées ci-dessous. "Les expositions de produits à base de caoutchouc et de plastique permettront aux entreprises de coopérer avec des partenaires, des clients et de s’intégrer aux chaînes de valeur mondiales", a estimé Nguyên Ba Vinh.



Il s’agit d’une des activités qui s’inscrivent dans le cadre de l’exposition internationale de l’industrie du caoutchouc et de la production de pneus au Vietnam 2020 (Rubber & Tyre Vietnam 2020 en anglais), et de l’exposition internationale des machines, équipements, technologies et matériaux plastiques au Vietnam 2020 (RubberTech Vietnam & Plastech Vietnam 2020 en anglais). Ces deux expositions se dérouleront du 17 au 19 juin 2020 au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC).



Selon le comité d’organisation, ces expositions verront la participation de 170 entreprises venues de plus de dix pays dont l’Allemagne, la Thaïlande, la Chine, la Malaisie, le Vietnam... Lors de ces événements sont prévus des colloques et symposiums sur la filière du caoutchouc, le développement de la production de caoutchouc industriel et de plastiques au Vietnam, les opportunités et défis, des activités de promotion commerciale et des rencontres d’affaires (business to business).-CVN/VNA