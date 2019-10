Photo d'illustration: Wikipedia Photo d'illustration: Wikipedia

Hanoï (VNA) – Actuellement, près de 51% des communes de l’ensemble du pays ont répondu aux normes de la Nouvelle ruralité. Quelque 91 districts répartis dans 34 villes et provinces ont été reconnus par le Premier ministre comme ayant achevé l'édification de la Nouvelle ruralité.

Au cours des 10 ans de mise en œuvre du programme national cible de l'édification de la Nouvelle ruralité, les localités se sont concentrées sur l’investissement et la modernisation des infrastructures, ce qui a entraîné un net changement de leur situation socio-économique. De nombreux mécanismes d’investissement sont devenus de plus en plus transparents, les ressources pour l'édification de la Nouvelle ruralité ont été mobilisées et utilisées efficacement.

Afin d’évaluer de manière préliminaire les résultats obtenus au cours de la période 2010-2020, de mieux comprendre la mobilisation et l'allocation de ressources, au service de la communication sur l'édification de la Nouvelle ruralité dans la prochaine phase, le Portail gouvernemental a organisé le 8 octobre un séminaire intitulé "Image rurale après 10 ans de rénovation".

Lors du séminaire, Tran Van Mon, chef adjoint du Bureau central de coordination sur la Nouvelle ruralité, a déclaré que la vie matérielle et culturelle des habitants des zones rurales s’était considérablement améliorée.

En examinant les points positifs de la mise en œuvre du programme, Hoang Trong Thuy, ancien rédacteur en chef du magazine Nong Thon Moi (Nouvelle ruralité), a déclaré que les exportations de produits agricoles étaient restées stables. Le tourisme communautaire et l'écotourisme ont été activés dans des plaines, des villages d’artisanat traditionnel et des régions montagneuses telles que Thai Nguyen, Lai Chau, Dien Bien,... La Nouvelle ruralité a créé de nouvelles valeurs pour le développement économique, culturel et social des zones rurales.

Nam Dinh est considérée comme l'une des localités ayant obtenu les meilleurs résultats en matière d'édification de la Nouvelle ruralité, selon Nguyen Sinh Tien, vice-directeur du Service provincial de l’Agriculture et du Développement rural. Le secteur agricole local a connu une forte croissance, les revenus des travailleurs ruraux ont été multipliés par 3,5 par rapport à 2010, et le taux de foyers démunis en juin 2019 était inférieur à 2%. La province a toutes ses communes satisfaisant aux normes de la Nouvelle Ruralité.

Dans les temps à venir, l'édification de la Nouvelle ruralité dans les communes restantes rencontrera de nombreuses difficultés, car ces communes sont situées dans des zones isolées et nécessitent des investissements importants. -VNA