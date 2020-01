Hanoi (VNA) – Le gouvernement a récemment publié la résolution Nº02/NQ-CP sur les mesures visant à améliorer l’environnement des affaires et à renforcer la compétitivité nationale en 2020.

Des clients au Trésor public du district de Nam Tu Liêm, Hanoi. Les agences étatiques augmenteront la fourniture de services publics en ligne au plus haut niveau cette année. – VNA

Selon le texte, il continuera de mettre en œuvre les plans pour 2021 en vertu de la résolution Nº02/NQ-CP, datée du 1er janvier 2019, sur les mesures et les tâches pour améliorer le climat des affaires et accroître la compétitivité nationale en 2019 avec une vision pour 2021.En 2020, le Vietnam s’efforcera de progresser de 10 places dans l’indice de la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale, de 5 places dans l’indice de compétitivité mondiale 4.0, de 3 - 4 places dans l’indice mondial de l’innovation, et de 10 - 15 places dans l’e-gouvernement.La résolution a fixé sept tâches et mesures majeures pour perfectionner l’environnement des affaires et accroître la compétitivité nationale en 2020.Les ministères, les agences et les localités ont été invités à mettre en œuvre pleinement et efficacement les mesures et solutions énoncées dans la résolution Nº02/NQ-CP, daté du 1er janvier 2019.Les ministères sont chargés de superviser l’ensemble d’indicateurs, améliorer les points et les positions du Vietnam dans les indices de l’environnement des affaires.Il faudrait également perfectionner les conditions d’affaires, réformer en profondeur la gestion et la connectivité du système national de guichet unique et du guichet unique de l’ASEAN.D’autres tâches et mesures consistent à promouvoir le paiement non monétaire et la fourniture de services publics de quatrième niveau, et à développer un écosystème innovant et encourager les start-up innovantes. – VNA