Hanoï (VNA) - Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale de Sensibilisation et d'Éducation, a assisté au lancement de la nouvelle interface du site web sur le Président Ho Chi Minh.



L'événement visait à marquer le 129e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (le 19 mai) et les 50 ans de mise en œuvre de son testament.



Lors de la cérémonie de lancement tenue le 14 mai, Vo Van Phuong, membre du Comité central du Parti, vice-chef de la Commission centrale de Sensibilisation et d'Éducation, également président du Comité de pilotage du site web sur le Président Ho Chi Minh, a rappelé que le journal en ligne du Parti communiste du Vietnam (CPV) avait reçu la mission de développer et faire fonctionner la page, ce qui était à la fois un grand honneur et une tâche politique importante, contribuant à une plus grande diffusion de l'application du décret du Bureau politique sur l'étude et le suivi de l'idéologie, de la moralité et du style du Président Ho Chi Minh.



Il a exhorté le journal en ligne du CPV à collecter davantage de documents sur le Président Ho Chi Minh et à honorer les adeptes remarquables de l’idéologie, de la moralité et du style de Ho Chi Minh.



Selon Tran Doan Tien, rédacteur en chef du journal en ligne du CPV, depuis son lancement il y a 4 ans, le site web a attiré des dizaines de millions de lecteurs nationaux et internationaux qui souhaitent étudier la vie et la carrière de Ho Chi Minh. "La nouvelle interface, qui utilise la technologie Microsoft la plus moderne et fournit des moyens de communication multimédia avec une base de données en ligne, vise à faciliter l'accès des lecteurs, continuant ainsi à encourager les lecteurs à étudier et à suivre idéologie, moralité et style du Président Ho Chi Minh," a-t-il déclaré. "Cette page a publié des milliers d’articles sur son idéologie, sa moralité et son style, de nouvelles études réalisées par des scientifiques nationaux et étrangers, honoré des adeptes remarquables de l’exemple du Président Ho Chi Minh."



Il a souligné que la page fournissait également aux lecteurs l'ensemble des œuvres du Président Ho Chi Minh et celles qui lui sont consacrées, utilisant des moyens multimédia tels que films, vidéos, images, fichiers audio et musées 3D.



"C’est une page fiable pour les lecteurs et chercheurs nationaux et étrangers ", a-t-il ajouté. -CPV/VNA