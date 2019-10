Une enseignante et un élève lisent des livres dans la bibliothèque de l’école nouvellement inaugurée (Photo: VNA)

Quang Binh (VNA) - L'organisation non gouvernementale Zhi-shan Foundation Taiwan de Taiwan (Chine) et le Service du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de la province centrale de Quang Binh ont inauguré le 1er octobre une bibliothèque dans une école primaire au chef-lieu de Ba Don.

À cette occasion, des appareils et des documents destinés à l'activité de lecture ont également été présentés à 10 écoles de la localité.

Lors de la cérémonie, le directeur adjoint du Service provincial du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Trinh Dinh Duong, a affirmé que la bibliothèque aiderait les enseignants et les élèves à acquérir des connaissances, améliorant ainsi leurs études.

Au cours de l'année scolaire 2019-2020, 10 bibliothèques ont été construites à Quang Binh, tandis que des activités de lecture étaient organisées pour les élèves du primaire.

En outre, cette année, l'organisation taïwanaise a octroyé des subventions d'une valeur de près d'un milliard de dongs (43 100 USD) afin de promouvoir les activités de lecture de 23 écoles de Quang Binh.

Présente au Vietnam depuis 1995, la fondation a financé de nombreux projets de santé et d’éducation en faveur des enfants défavorisés.

En 2017, il a octroyé des bourses à 3 234 étudiants pauvres et financé la construction d'écoles maternelles semi-internat au profit de 6 500 enfants.

2 716 enfants handicapés ont bénéficié d’opérations orthopédiques gratuites financées par l'organisation depuis 2001. -VNA