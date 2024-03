Des pitaya du Vietnam présenté à un marché en Australie. Photo: VNA Hanoï (VNA) - Plus d'un demi-siècle après l'établissement des relations diplomatiques, le Vietnam et l'Australie ont entretenu une coopération de plus en plus intégrale. Depuis l'établissement d'un partenariat stratégique en 2018, la coopération Vietnam-Australie est entrée dans une nouvelle phase plus intégrale et plus substantielle et a obtenu de nombreuses réalisations remarquables. Par conséquent, la prochaine visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Australie devrait créer un nouvel élan pour porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

L'Australie est l’un des plus importants partenaires commerciaux du Vietnam, ces dernières années, ses échanges commerciaux avec le Vietnam se sont fortement développées grâce à des accords commerciaux multilatéraux.

Selon le Département général des douanes du Vietnam, le commerce bilatéral a atteint 15,7 milliards de dollars en 2022, en hausse de 26,9% en glissement annuel et s'est chiffré à 14 milliards de dollars en 2023, dont 5,2% des exportations vietnamiennes, soit un recul respectivement de 12% et de 5,3% sur un an.

Le commerce bilatéral a connu une reprise et une croissance en janvier 2024, atteignant 1,25 milliard de dollars, soit une augmentation de 43,4% par rapport à la même période de 2023, a déclaré Nguyen Phu Hoa, chef du Bureau commercial du Vietnam en Australie.

Selon lui, les produits vietnamiens exportés vers l'Australie sont relativement diversifiés, dont téléphones et composants, machines, composants électroniques, ordinateurs, pétrole brut, textile-habillement, chaussures, produits aquatiques... Le Vietnam importe d’Australie essentiellement charbon, minerai de fer, coton, blé, métaux, légumes et fruits…

En particulier, en janvier 2024, le Vietnam a compté de nombreux produits d'exportation phare ayant connu une forte croissance, tels que café, fer et acier de toutes sortes, papier, riz…

Des résultats qui s'expliquent par l'attention des gouvernements des deux pays considérant l'économie et le commerce comme l'un des trois piliers du plan d'action de leur partenariat stratégique pour la période 2020 – 2023, a indiqué Nguyen Phu Hoa.

Ainsi, sur la base de trois accords de libre-échange multilatéraux dont les deux pays sont parties, que sont l'Accord de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande (AANZFTA), l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et le Partenariat économique global régional (RCEP), le Vietnam et l’Australie ont convenu et annoncé le plan de mise en œuvre de la stratégie de renforcement de la coopération économique (EEES), approuvé par les deux Premiers ministres en novembre 2021 avec des mesures spécifiques appliquées jusqu'en 2025.

Sur la base des résultats obtenus, le Vietnam a toutes les raisons d'être optimiste quant aux perspectives de coopération économique et commerciale avec l’Australie car les deux économies ont de fortes complémentarités, a ajouté le responsable vietnamien.

Afin d'aider les agences et entreprises nationales à se renseigner sur le marché australien et à explorer de nouvelles opportunités de coopération dans l’industrie et le commerce, le Département de promotion du commerce, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, va envoyer une délégation pour une visite en Australie en 2024.

Selon les prévisions, du 1er au 9 mars, la délégation vietnamienne travaille avec des distributeurs, importateurs et investisseurs à Brisbane, Sydney et Melbourne, des responsables d’associations, le Consulat général du Vietnam à Sydney. Elle a participé à un Forum des affaires Vietnam-Australie. -VNA