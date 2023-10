Le ministre Nguyen Hong Dien et la vice-Première ministre Tanja Fajon ont signé le procès-verbal de la 3e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Slovénie. Photo: VNA Le ministre Nguyen Hong Dien et la vice-Première ministre Tanja Fajon ont signé le procès-verbal de la 3e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Slovénie. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - La 3e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Slovénie vient de se tenir avec succès à Ljubljana, la capitale slovène, créant un nouvel élan pour les relations bilatérales dans tous les domaines, notamment les activités commerciales.La délégation vietnamienne était conduite par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien. La délégation slovène était conduite par la vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes Tanja Fajon.Lors de la réunion, les deux parties ont présenté la situation de développement économique et commercial de chaque pays ainsi que les domaines d'intérêt mutuel et le désir de coopérer, notamment dans la mise en œuvre de l'accord de libre-échange Vietnam – Union européenne, dans les domaines de la logistique, les ressources humaines, l’agriculture, la foresterie et la pêche, la transformation numérique, la mécanique, la culture et le tourisme...Les deux parties ont examiné les activités de coopération bilatérale depuis la deuxième réunion en 2019, qui a révélé que les relations économiques et commerciales ont été multipliées par plus de 12, passant de 46 millions de dollars en 2012 à 573 millions de dollars l'année dernière. Cependant, les relations économiques et commerciales entre les deux pays ne sont toujours pas à la hauteur du potentiel et des perspectives des deux pays. Les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération dans tous les domaines, notamment dans le commerce, le tourisme, le transport et la logistique, pour aider les marchandises vietnamiennes à accéder au marché slovène en particulier, au marché de l'UE en général, et vice-versa de manière plus pratique.Parmi les questions importantes qui doivent être promues dans les temps à venir, le Vietnam demande que la Slovénie ratifie rapidement l'Accord de protection des investissements Vietnam - UE. Les deux parties sont également convenues de maintenir de bonnes relations traditionnelles, d'accroître les échanges dans les forums régionaux et internationaux et d'échanger régulièrement des délégations, notamment à l'occasion de la célébration par les deux pays du 30e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques en 2024. Le ministre Nguyen Hong Dien et la vice-Première ministre Tanja Fajon ont signé le procès-verbal de la 3e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Slovénie.Lors de la visite en Slovénie, le ministre Nguyen Hong Dien a coprésidé la table ronde sur la coopération commerciale Vietnam - Slovénie, travaillé avec le ministre slovène de l'Économie, du Tourisme et des Sports, Matjaž Han.Lors d’une entrevue avec le Premier ministre slovène Robert Golob, le ministre Nguyen Hong Dien l'a informé des résultats des activités du Comité intergouvernemental Vietnam - Slovénie. Le Premier ministre Robert Golob a affirmé les relations amicales avec le Vietnam, considérant toujours le Vietnam comme un partenaire important dans la région et souhaitant renforcer la coopération avec le Vietnam dans tous les domaines. -VNA