Photo d'illustration: VNA Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Afin de répondre aux besoins croissants de déplacement pendant le Nouvel An lunaire du Rat 2020, la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a annoncé le 12 novembre qu'elle allait ajouter 190.000 sièges supplémentaires, soit près de 1.000 vols, sur ses lignes intérieures du 9 janvier au 8 février 2020.

En outre, Jetstar Pacific, membre de Vietnam Airlines Group, prévoit d'ajouter 40.000 sièges supplémentaires, ce qui équivaut à plus de 220 vols intérieurs.

Vietnam Airlines Group, qui comprend Vietnam Airlines, Jetstar Pacific et Vasco, s’attachera principalement à ajouter des sièges sur des lignes très demandées, notamment Hanoï - Hô Chi Minh-Ville / Phu Quoc / Vinh, Hô Chi Minh-Ville - Da Nang / Thanh Hoa / Vinh / Hue / Quang Nam / Quy Nhon.

Vietnam Airlines Group a conseillé aux passagers d’acheter des billets sur les sites web officiels de ses compagnies ou auprès des agents de billetterie et de demander des factures afin d'être sûrs de ne pas acheter de faux billets à des prix exorbitants.

Il est également recommandé aux passagers de s'enregistrer par téléphone, sur le site web, par des applications mobiles ou aux comptoirs d'enregistrement des aéroports de Noi Bai, de Tan Son Nhat ou de Da Nang, afin de gagner du temps pour les procédures d'enregistrement.

Pour plus d'informations, les passagers peuvent surfer sur les sites web respectifs de Vietnam Airlines et de Jetstar Pacific à l'adresse www.vietnamairlines.com et à l'adresse www.jetstar.com.vn. Ils peuvent également se rendre sur la page Facebook des compagnies aériennes, contacter les guichets aux quatre coins du pays ou appeler les hotlines 1900 1100 et 1900 1550, respectivement. -VNA