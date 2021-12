Les touristes pourront non seulement découvrir le «plateau des plats de fin d'année» comprenant des plats typiques de 13 communautés ethniques vivant dans ce village mais aussi goûter ces plats traditionnels. Photo: CPV

Hanoï (VNA) - Du 1er au 3 janvier 2022, dans le Village culturel et touristique des ethnies vietnamiennes (Dong Mo, Son Tay, Hanoï), se tiendra le programme "Bienvenue au Nouvel An 2022" sur le thème «saveur de la forêt, beauté de la montagne».



Le 1er janvier sera présentée la quintessence du tissage traditionnel du brocart des minorités ethniques Ba Na, Tà Ôi et Cơ Tu.



Le 2 janvier 2022, les touristes pourront non seulement découvrir le «plateau des plats de fin d'année» comprenant des plats typiques de 13 communautés ethniques vivant dans ledit village mais aussi goûter ces plats traditionnels.



Des spectacles de marionnettes, de danses folkloriques et des jeux folkloriques seront également au menu des activités. -CPV/VNA

