Le Vietnam signale deux premiers cas d'infection au nouveau coronavirus (deux Chinois). Photo: nhandan.com.vn



Hanoï (VNA) – L'Administration nationale du tourisme du Vietnam a demandé vendredi 24 janvier aux agences de voyage de ne pas organiser de circuits à destination des régions touchées par le nouveau coronavirus (nCoV).

Les agences dans l’ensemble du pays doivent appliquer immédiatement les mesures de précaution, suivre de près l’état de santé des touristes, fournir à temps des informations aux organes compétents…

L'Administration nationale du tourisme du Vietnam a également demandé aux Services du Tourisme et aux Services de la Culture, des Sports et du Tourisme des villes et provinces de mettre à jour régulièrement les directives et instructions du gouvernement et du ministère de la Santé concernant la prévention et la lutte contre le nouveau coronavirus.

Les établissements d’hébergement et les fournisseurs de services touirstiques doivent appliquer les mesures de précaution, mettre à jour les informations, respecter les réglementations des autorités locales...

Une épidémie de pneumonie, causée par une nouvelle souche de la famille des coronavirus à l'origine du SRAS et du MERS, est apparue pour la première fois dans la ville de Wuhan, en Chine, en décembre dernier.

La maladie s'est propagée à de nombreux autres pays et territoires. Déjà 25 morts sur un total de 830 personnes contaminées : le bilan du nouveau coronavirus s'est encore aggravé, vendredi 24 janvier.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a confirmé que le nouveau coronavirus pouvait être contagieux entre humains.

Le ministère vietnamien de la Santé a averti les gens de garder leur distance avec les personnes souffrant d'infections respiratoires aiguës et de porter un masque lorsqu'ils leur parlent. Des équipements pour surveiller la température corporelle des passagers à l'arrivée ont été installés dans les aéroports de Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Da Nang et Cam Ranh (province de Khanh Hoa), dans le Centre du Vietnam. -VNA