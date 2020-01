Mesure de la température corporelle de passagers à l’aéroport Tan Son Nhat à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le ministère de la Santé a demandé aux organes compétents de distribuer des déclarations de l’état de santé aux personnes en provenance de Chine dans tous les points de passage frontalier, et ce à partir de 0h00 le 25 janvier 2020.



Le bilan du nouveau coronavirus s'est à nouveau alourdi en Chine. Déjà 25 morts sur un total de 830 personnes contaminées. Sur les 830 cas, 177 sont jugés graves, tandis que 34 patients "guéris" ont pu quitter l'hôpital. Plus d'un millier de cas suspects sont en cours d'examen.



La Chine a par ailleurs confirmé un deuxième mort en dehors de la zone à l'épicentre de l'épidémie. Cette personne est décédée dans le Heilongjiang (nord-est), une province frontalière de la Russie.



Des cas de contamination ont été annoncés en Asie (Hong Kong, Macao, Taïwan, Corée du Sud, Japon, Thaïlande, Singapour, Vietnam) mais aussi aux États-Unis.



Au Vietnam, deux Chinois sont isolés à l'hôpital Cho Ray de Ho Chi Minh-Ville après avoir été testés positifs. Ce sont les premiers cas infectés par le virus jamais confirmés par le Vietnam depuis la propagation de la maladie depuis la ville de Wuhan en Chine en décembre dernier.



Li Ding, 66 ans, s'est rendue à Hanoï depuis Wuhan le 13 janvier, avant de se rendre dans la ville de Nha Trang, province centrale de Khanh Hoa, a déclaré le docteur Nguyen Ngoc Sang du Département des maladies tropicales de l'hôpital Cho Ray.



Son fils Li Zichao, 28 ans, qui vit dans la province de Long An (delta du Mékong), est allé lui rendre visite à Nha Trang. Tous deux se sont ensuite rendus à Ho Chi Minh-Ville et à Long An, a déclaré M. Sang.



Le père a eu de la fièvre le 17 janvier, tandis que le fils avait des symptômes similaires le 20 janvier. Tous deux ont été admis à l'hôpital Cho Ray le 22 janvier au soir.



Leur fièvre a diminué après avoir reçu un traitement et ils sont désormais en mesure de consommer de la nourriture et des boissons.-VNA