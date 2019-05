Le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc et la Première ministre norvégienne Erna Solberg. Photo: VNA



Oslo, 24 mai (VNA) - Le Vietnam attache toujours de l'importance au développement de l'amitié traditionnelle et de la coopération multiforme avec la Norvège - un partenaire important du pays en Europe du Nord, a déclaré le 24 mai le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc.Le dirigeant a fait cette affirmation lors de son entretien avec la Première ministre norvégienne Erna Solberg à Oslo, dans le cadre de sa visite officielle dans le pays.La Première ministre Erna Solberg a exprimé sa conviction que la visite du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc contribuerait à renforcer les relations entre le Vietnam et la Norvège.L'hôte et l'invité ont hautement apprécié les développements forts des relations bilatérales entre les sphères au cours des dernières années, affirmant que les deux parties ont maintenu des réunions de haut niveau.Ils ont convenu d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux afin de créer une dynamique de coopération dans divers domaines.Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a remercié le gouvernement et le peuple norvégiens pour leur aide publique au développement (APD) continue au Vietnam au cours des dernières années, aidant le pays dans le développement socio-économique et la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), ainsi que l'intégration internationale.Il a appelé la Norvège à maintenir sa coopération au développement avec le Vietnam et à soutenir le pays dans des domaines tels que l'environnement, l'éducation, la gestion économique, la réforme administrative, le déminage.Des progrès ont été accomplis dans la collaboration dans d'autres domaines, notamment la sylviculture, l'environnement, la pêche, les énergies renouvelables, le transport maritime et la construction navale, ont déclaré les deux dirigeants. Cependant, le commerce bilatéral doit encore correspondre au potentiel et à la force des deux pays.Ils ont donc consenti à poursuivre les négociations sur l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (AELE), dont la Norvège est le coordinateur.Les deux pays encourageront leurs entreprises à étendre leurs activités sur leurs marchés respectifs, notamment dans les domaines de l’énergie solaire, des services technologiques pétroliers et de l’économie bleue.Ils vont également promouvoir la consommation et la qualité de leurs fruits de mer, y compris le poisson vietnamien et le saumon de Norvège.Les dirigeants ont hautement parlé du Forum des affaires Vietnam-Norvège, qui s’est tenu le même jour à Oslo dans le cadre de la visite en cours du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, a déclaré que cet événement avait aidé les entreprises des deux pays à rechercher des possibilités de coopération et à développer leurs investissements et leurs activités.Ils ont parlé de partenariat dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la culture et ont convenu de charger les ministères des deux pays de favoriser la collaboration dans de nouveaux domaines concernant les femmes, la paix et la sécurité, le tourisme et les sports, ainsi que les échanges entre les deux peuples.La Première ministre Erna Solberg a salué le rôle joué par la communauté vietnamienne forte de 20 000 personnes en Norvège dans le développement de l'amitié et des échanges entre les deux peuples.Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a suggéré au gouvernement norvégien de créer des conditions plus favorables permettant à la communauté vietnamienne de travailler et de s'intégrer dans la société d'accueil.Au cours de leur entretien, les dirigeants ont convenu que le Vietnam et la Norvège devaient renforcer leur coordination étroite dans les enceintes multilatérales, en particulier aux Nations Unies, et dans le cadre de la coopération de l'ASEAN-Norvège et de l’ASEM dans le contexte en lice pour des sièges non permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies, avec la candidature du Vietnam pour le mandat 2020-2021 et de la Norvège pour le mandat 2021-2022.Ils ont réaffirmé leurs engagements communs en faveur d’un développement durable et inclusif, conformément aux objectifs de l’Agenda pour le développement durable de l’ONU, en mettant l’accent sur la protection des forêts, la lutte contre le changement climatique et l’élévation du niveau de la mer et la gestion des déchets plastiques.Les deux chefs de gouvernement ont constaté avec plaisir le soutien mutuel des deux pays lors de forums internationaux et d’organisations multilatérales, ainsi que leurs efforts pour s’associer à la communauté internationale pour le développement durable mais également pour la paix dans le monde.S'agissant de la question de la mer Orientale, ils ont procédé à un échange de vues sur l'importance et la nécessité de garantir la paix, la stabilité, la sûreté, la sécurité et la liberté de la navigation et de l'aviation dans la région.Tous les différends doivent être réglés par des mesures pacifiques, conformément au droit international, à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et à d'autres documents régionaux pertinents, ont-ils déclaré.La Première ministre Erna Solberg a félicité le Vietnam pour ses réalisations socio-économiques et a salué le rôle croissant joué par le pays dans la région et dans le monde, notamment l’organisation de grands événements internationaux récents.Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a invité son homologue norvégien à se rendre de nouveau au Vietnam dans les années à venir. La Première ministre Erna Solberg a accepté l'invitation avec plaisir. -VNA