Les délégués lors de la cérémonue d'ouverture du bureau de la Nonghyup au Vietnam. Photo:Yonhap Hanoi (VNA) - La Fédération nationale des coopératives agricoles de la République de Corée (Nonghyup) a annoncé le 5 avril l’ouverture de son bureau au Vietnam pour étendre ses exportations vers les pays d'Asie du Sud-Est, dont le Vietnam.

Le président de la Nonghyup, Lee Sung-hee a déclaré s'efforcer d'introduire des produits agricoles de haute qualité au Vietnam et explorer les marchés étrangers pour faire du kimchi de Nonghyup une figure représentative de la culture sud-coréenne.

La Nonghyup a également signé un protocole d'accord avec des sociétés sud-coréennes de commerce alimentaire au Vietnam pour promouvoir de nouveaux produits et leur coopération dans le marketing.

Le même jour, l'Agence sud-coréenne de promotion du commerce et de l’investissement (KOTRA) et Incheon Technopark ont ouvert un stand à la 32e Foire commerciale internationale du Vietnam (Vietnam Expo 2023) à Hanoï pour stimuler les exportations.

Le stand présente une gamme variée de produits de petites et moyennes entreprises, notamment cosmétiques, aliments et boissons, matériaux et équipements, produits de la mode et accessoires.