Des travailleurs fabriquent des accessoires pour motos, voitures et équipements industriels chez la société Keihin Co., Ltd. au district de Yen My à Hung Yen. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le Département du marché euro-américain (ministère de l'Industrie et du Commerce), le Vietnam est le sixième partenaire commercial, le cinquième marché de l'Argentine et un partenaire clé dans la coopération Sud-Sud de l'Argentine en Asie du Sud-Est.

L'Argentine est le troisième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine. En particulier, le commerce bilatéral entre les deux pays n'a cessé d'augmenter, passant de 316 millions de dollars en 2007 à 4,5 milliards de dollars en 2022. Au premier trimestre de 2023, le commerce bilatéral Vietnam-Argentine a atteint plus de 856,5 millions de dollars, en baisse de 11,7% par rapport à la même période en 2022.

Les principaux produits d'exportation du Vietnam vers l'Argentine comprennent les téléphones de toutes sortes et leurs composants ; ordinateurs, produits et composants électroniques; chaussure; machines, équipements, outils et pièces de rechange ; matières premières du textile, chaussures en cuir... En revanche, les principales importations du Vietnam en provenance d'Argentine sont le maïs, les aliments pour animaux, les matières premières, le coton de toutes sortes, le soja...

Selon des experts du commerce, avec une population de plus de 46 millions de personnes, l'Argentine est un grand marché potentiel où les entreprises vietnamiennes peuvent exporter des produits majeurs comme chaussures, textiles, meubles et produits artisanaux. En revanche, avec une population de près de 100 millions de personnes et une augmentation annuelle du pouvoir d'achat, le Vietnam est aussi un marché potentiel pour les exportateurs argentins.

Un échange sur le commerce Vietnam-Argentine tenu en janvier 2022 à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA



Évaluant la situation de la coopération commerciale, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien a estimé que le commerce bilatéral restait encore modeste par rapport au potentiel.

La structure des biens d'exportation des deux parties est assez complémentaire. De nombreux produits clés du Vietnam ont le potentiel pour être grandement exportés vers l’Argentine tels que les produits et composants électroniques, les produits agricoles séchés, le café instantané, les produits en bambou et en rotin...



Afin de promouvoir les relations bilatérales entre les deux pays, le ministre Nguyen Hong Dien a suggéré que les deux parties renforcent leur coopération dans les activités de promotion du commerce, en fournissant des informations sur les marchés vietnamien et argentin aux milieux d'affaires et en aidant les entreprises à participer à des foires spécialisées et à des activités de connexion commerciale des deux pays.



Par ailleurs, le ministre Nguyen Hong Dien a proposé à l'Argentine de créer des conditions plus favorables pour que les entreprises vietnamiennes accèdent au marché argentin, notamment pour les produits phases du Vietnam tels que les produits agricoles, le textile, le bois, l'artisanat... -VNA