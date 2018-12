L’aéroport international de Phu Quoc. Photo : VNA

Kien Giang (VNA) - La province méridionale de Kien Giang devrait accueillir 7,6 millions de touristes, dont 580.000 étrangers, d'ici la fin de cette année, en hausse respective de 25,5% et de 57% en glissement annuel.

Selon le Service provincial du tourisme, outre l'île de Phu Quoc, une destination attrayante des touristes domestiques et étrangers, les autres destinations de Kien Giang telles que les îles Nam Du et Lai Son dans le district de Kien Hai, l'île Ba Lua dans le district de Kien Luong et l’île Hai Tac dans la ville de Ha Tien sont devenues de plus en plus populaires auprès des visiteurs domestiques et étrangers. La qualité des services dans les lieux touristiques s'améliore de plus en plus et les activités de promotion du tourisme ont été intensifiées.

La localité accélère également la construction de projets de développement touristique, en particulier ceux de Phu Quoc. Cette année, un terminal élargi a été inauguré à l’aéroport international de Phu Quoc, permettant à l’aéroport de passer de 2,6 à 4 millions de passagers par an.

L'année prochaine, Kien Giang s'efforce à desservir 8,3 millions de vacanciers. À cette fin, elle intensifiera la promotion du tourisme dans le pays et à l'étranger, tout en concentrant les ressources sur la modernisation des infrastructures, l'amélioration de la qualité des produits touritiques et de la capacité professionnelle pour le corps des guides touristiques.

La province proposera également des politiques préférentielles pour attirer davantage d'investisseurs dans le tourisme local. -VNA