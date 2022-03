Rome (VNA) - Un avocat italien a recommandé aux exportateurs vietnamiens qui ont perdu la trace de 36 ensembles de documents originaux dans une escroquerie présumée impliquant 100 conteneurs de noix de cajou du Vietnam de s’associer et de prendre des mesures rapides pour prévenir les pertes.

L’Office du commerce du Vietnam en Italie travaille avec la banque Banca di Credito Popolare à Naples sur l’affaire des 100 conteneurs de noix de cajou du Vietnam. Photo : VNA

L’avocat Davide Galllasso, qui coordonne avec l’Office du commerce du Vietnam en Italie pour traiter cette affaire, a déclaré vendredi 11 mars à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) que des progrès initiaux ont été constatés, avec cinq premiers conteneurs arrivés au port de Gênes étant conservés par la police financière italienne, grâce aux informations fournies à temps par les entreprises concernées, aux démarches des avocats et au soutien de l’ambassade et de l’Office du commerce du Vietnam.

Cependant, cela ne signifie pas que les entreprises vietnamiennes se sont débarrassées des risques car certaines personnes se proclamant l’acheteur ont engagé des avocats et se sont mises en rapport avec un tribunal italien pour récupérer les marchandises puisqu’elles ont des documents originaux.

Les autorités italiennes rendront des décisions sur qui est les véritables propriétaires des marchandises et les restitueront aux propriétaires, a-t-il déclaré, notant qu’il n’est pas facile pour les entreprises vietnamiennes de prouver qu’elles sont les véritables propriétaires lorsqu’elles ont perdu les documents originaux.

La meilleure solution est que les entreprises vietnamiennes concernées s’associent et prennent des mesures rapides afin que le tribunal italien considère cela comme un cas de crime dangereux et ouvre un procès rapidement, en gardant les marchandises à l’écart des parties non concernées et en empêchant les des pertes telles que les frais de stockage et les marchandises avariées, a estimé Davide Galllasso.

Il a recommandé à toutes les victimes de rassembler et d’envoyer immédiatement des informations connexes telles que les contrats et les codes de livraison des lots restants à l’Office du commerce du Vietnam et à l’avocat, d’autoriser l’avocat à les représenter pour travailler avec les autorités italiennes, de se tenir au courant de la situation et de suivre instructions données par l’Office du commerce et l’avocat.

Les entreprises dont les conteneurs ne sont pas encore arrivés dans les ports italiens doivent prendre des mesures plus rapidement afin d’assurer la sécurité de leurs marchandises dans les ports, a-t-il poursuivi, ajoutant que prendre les bonnes décisions en temps opportun profitera aux entreprises impliquées dans cette escroquerie présumée. – VNA