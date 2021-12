Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale (AN) Trân Thanh Mân a rendu visite mercredi le 15 décembre à l'Archevêché de Hô Chi Minh-Ville et à la Confédération générale de l'Eglise protestante du Vietnam (Sud), à l'approche de Noël.

Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân (à droite) et l’archevêque Nguyên Nang de l’archevêché de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Il a visité l’archevêque Nguyen Nang de l’archevêché de Hô Chi Minh-Ville et le cardinal Pham Minh Man, ancien archevêque de Hô Chi Minh-Ville.



Au nom des dirigeants du Parti, de l’Etat et du Front de la Patrie du Vietnam, Trân Thanh Mân a donné un aperçu de la situation socio-économique et de la prévention et du contrôle de l'épidémie de Covid-19 dans l'ensemble du pays en 2021. Il a salué les contributions des compatriotes religieux aux succès communs du pays.

Il s’est déclaré convaincu que les dignitaires religieux municipaux participent activement à l’édification de la ville et du pays, et continuent à mobiliser les religieux pour bien appliquer les directives, des politiques du Parti et des lois de l'Etat.

Il a souhaité voir les compatriotes religieux promouvoir davantage leurs traditions patriotiques et solidaires et continuer de contribuer plus activement à la cause de l’édification et du développement national.

Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân au Diocèse de My Tho. Photo: VNA



Le même jour, le vice-président permanent de l’AN, Trân Thanh Mân a rendu une visite au diocèse de My Tho et Nguyên Van Kham, évêque et secrétaire général du Conseil épiscopal du Vietnam. -VNA